Калининградский легкоатлет установил два рекорда России по бегу на 200 метров

Калининградский легкоатлет Александр Миронов за две недели обновил два национальных рекорда в беге на 200 метров среди юниоров. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

На Всероссийских стартах в Тольятти в середине февраля Миронов пробежал коронную дистанцию за 21,15 секунды. Вместе с золотой медалью он обновил высшее достижение для юниоров до 20 лет.

Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики

На чемпионате России, который проходил в Южно-Сахалинске, состязались более 300 спортсменов из 57 регионов. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Светлого отправлялся на этот турнир, чтобы побить рекорд в категории U-23. Два года назад его установил российский спринтер Константин Крылов из Красноярска.

В предварительном раунде Миронов выиграл свой забег с результатом 21,35 секунды. В полуфинале он также был первым, немного ускорившись, — 20,99 секунды. В финале спортсмен выдал свой максимум — 20,72 секунды. Всего 0,02 он уступил победителю — Александру Николаеву из Хабаровского края. Однако при этом на 0,01 он улучшил время Крылова.