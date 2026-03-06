Власти планируют межевать десятки участков под дорогу в Холмогоровку

Изображение взято из проекта приказа
Власти Калининградской области утвердили проект планировки территории для строительства новой автомобильной дороги из Калининграда в Холмогоровку. Документ предусматривает межевание 86 земельных участков. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно проекту, под межевание попадают территории общей площадью около 56,8 тыс. кв. м. В документе указано, что категориями исходных участков является земли населенных пунктов. Речь идет о земельных участках занятых гаражной застройкой в районе улицы Докука, а также территориях, необходимых для размещения дорожной инфраструктуры.

Межевание проводится для строительства линейного объекта регионального значения — автомобильной дороги, которая соединит Калининград с Холмогоровкой. Проектом предусмотрено строительство двухполосной проезжей части с асфальтобетонным покрытием, тротуара шириной 2,25 метра и велодорожки шириной 3 метра. Расчетная скорость движения составит до 60 км/ч, а максимальная пропускная способность — до 3600 автомобилей в час в обоих направлениях.

Согласно плану, новая дорога протяженностью почти два километра начнется в районе ТЦ «Кёниг-Молл» на улице Докука, пройдет вдоль гаражного общества параллельно железной дороге и далее выйдет к улице Южной в районе ЖК «Новая Холмогоровка».

Напомним, в марте 2025 года облвласти заказали проектные и изыскательские работы для строительства автомобильной дороги «Калининград — Холмогоровка». На работы было выделено 18,8 млн рублей. Финансирование рассчитывалось на 2025 год.

О том, что областные власти планируют построить дорогу, которая соединит улицу Южную в Холмогоровке с улицей Докука в Чкаловске, стало известно в августе 2024 года. Ранее также сообщалось о планах по строительству нового жилого района из 40 пятиэтажных домов около чкаловского аэродрома, между железной дорогой и трассой на Светлогорск. При этом местные жители просили сначала обеспечить микрорайон необходимой инфраструктурой.
