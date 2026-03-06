Экспертиза одобрила проект откормочника на 4000 голов под Гусевом

Экспертиза одобрила проект откормочника на 4000 голов под Гусевом
Проект строительства откормочника в пос. Красногорское Гусевского округа прошел экспертизу. Он рассчитан на 4000 голов. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 6 марта. Документацию для экспертизы подготовило гусевское ООО «Балтэнергопроект». В качестве экспертной организации выступило ООО «Академэкспертиза» из Видного Московской области.

Указанный застройщик — ООО «Прибалтийская мясная компания три», расположенное в пос. Кубановка Гусевского округа. Учредителями выступают Олег Родченко и Игорь Кузнецов, который также является директором компании. Основной вид деятельности — разведение свиней.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:04:380007:126, предназначенном под свиноводство. Его уточненная площадь составляет 200 тыс. кв. м, а стоимость по кадастру — 1 млн руб.

