В Калининграде растет число детей, посетивших школьные стоматологические кабинеты

В Калининградской области количество детей, посетивших школьные стоматологические кабинеты за последние годы, неизменно растет. Если в 2022 году количество обращений составило 15 973, то в 2025 году их было уже 17 490. Как сообщает пресс-служба правительства, служба школьной стоматологии делает ставку на профилактику.

Зубные врачи — это специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением заболеваний зубов, дёсен и других тканей полости рта, за исключением сложных случаев. Сейчас в регионе трудится 36 зубных врачей, 11 из них — сотрудники Городской детской стоматологической поликлиники, большая часть из которых входит в службу школьной стоматологии.

«Первый „зубной кабинет“ в Калининграде появился в 1972 году, развитие идет и по сей день. Так, за последние несколько лет открылись два кабинета в школах №№ 58 и 10 областного центра. Сегодня школьные стоматологические кабинеты расположены в разных частях областного центра, начиная от Чкаловска — школа № 11 и до Московского района города — школа № 56. Отметим, что в число образовательных учреждений, на базе которых учащимся оказывают стоматологическую помощь, также входят кадетский корпус Андрея Первозванного и школа-интернат — лицей-интернат (ШИЛИ)», — рассказали в правительстве.

Фото: пресс-служба правительства области

Некоторые из сотрудников работают сразу в нескольких школах. Стоматологические услуги такого рода весьма востребованы, в некоторых образовательных организациях прием у зубного врача организован не только ежедневно по будням, но и в период школьных каникул, отмечает пресс-служба.

В школьных стоматологических кабинетах выполняются профилактические осмотры и полный комплекс лечебно-профилактических процедур по полису ОМС. При необходимости пациенты направляются к узким специалистам стоматологического профиля или на дополнительные исследования в поликлинику.

«Весь учебный год врачи не только проводят полноценное лечение зубов, но и наблюдают за детьми — проводят профилактическую работу по недопущению стоматологических заболеваний, исполняя таким образом основное предназначение детского зубного врача, что особенно важно, — отметил главный внештатный специалист-стоматолог Калининградской области, руководитель Городской детской стоматологической поликлиники Юрий Шлегель. — Специалисты также проводят уроки стоматологического здоровья, которые повышают осведомлённость детей в этой сфере».

По словам Шлегеля, оснащение и подготовка школьного стоматологического кабинета, при желании иметь такой кабинет в стенах школы, обычно возлагается на администрацию учебного учреждения в соответствии со стандартами оказания стоматологической помощи и нормами СанПина. Его лицензирование может провести любое медицинское учреждение. Все этапы можно проводить совместно. Дальнейшая работа кабинета: организация приема специалистов, лечебный процесс и его оснащение находятся в ведении регионального министерства здравоохранения. Сотрудники, которые работают со школьниками, входят в штат медицинских организаций. Соответственно все обеспечение расходными материалами и лекарственными препаратами осуществляет детская поликлиника.