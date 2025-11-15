На ул. Тельмана в Калининграде автомобиль вылетел на тротуар и врезался в дерево (фото) (видео)

В Калининграде на ул. Тельмана вылетевший на тротуар автомобиль врезался в дерево. Пострадала девушка-водитель. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась около 11:15. Автомобиль «Хундай» под управлением 21-летней девушки при выезде на улицу Тельмана в районе дома 20 заехал на тротуар совершил наезд на дерево. Автомобилистка получила телесные повреждения и направлена в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия.

Фото и видео предоставлены областной Госавтоинспекцией