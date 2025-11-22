На Московском проспекте маршрутка врезалась в автомобиль, пострадала пассажирка (видео)

В субботу вечером в Калининграде произошло ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля. Есть пострадавший. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 19:56 на Московском проспекте в районе дома 81. Судя по размещенному видео с камер «Безопасного города», маршрутка врезалась в притормозивший перед пешеходным переходом автомобиль. В результате ДТП пассажирка маршрутного такси получила телесные повреждения и была направлена в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.