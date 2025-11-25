В ходе атак БПЛА на Ростовскую область погибли три человека

В Ростовской области в ходе атаки БПЛА на Таганрог погибли три человека. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Юрия Слюсарь.

Изначально глава региона писал,что в Таганроге на улице Инструментальной повреждены фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном доме, а также припаркованные рядом с ними автомобили.

Позднее он подтвердил гибель одного человека и ранениях различной степени тяжести у десяти жителей.

Ещё через полчаса Слюсарь опубликовал дополнения: «По данным оперативных служб на 7 утра, в результате ночной атаки повреждения получили лакокрасочный цех, складское помещение, ряд социальных объектов, 4 многоквартирных жилых дома, 12 частных жилых домов, 4 автомобиля. Информация будет уточняться. К сожалению, врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице. Глубокие соболезнования родным и близким погибших».