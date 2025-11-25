В ходе атак БПЛА на Ростовскую область погибли три человека

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине
В ходе атак БПЛА на Ростовскую область погибли три человека

В Ростовской области в ходе атаки БПЛА на Таганрог погибли три человека. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Юрия Слюсарь.

Изначально глава региона писал,что в Таганроге на улице Инструментальной повреждены фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном доме, а также припаркованные рядом с ними автомобили.

Позднее он подтвердил гибель одного человека и ранениях различной степени тяжести у десяти жителей.

Ещё через полчаса Слюсарь опубликовал дополнения: «По данным оперативных служб на 7 утра, в результате ночной атаки повреждения получили лакокрасочный цех, складское помещение, ряд социальных объектов, 4 многоквартирных жилых дома, 12 частных жилых домов, 4 автомобиля. Информация будет уточняться. К сожалению, врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице. Глубокие соболезнования родным и близким погибших».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter