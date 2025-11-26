Пенсионерка перевела мошенникам 9 млн, пытаясь обезопасить свои сбережения

В Калининграде 71-летняя пенсионерка перевела мошенникам 9 млн рублей, стараясь обезопасить свои сбережения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Потерпевшей в мессенджере поступил звонок от «сотрудника службы финансового мониторинга». Он сказал, что аферисты пытаются похитить ее сбережения. Мошенник посоветовал пожилой женщине перевести все деньги на «безопасный счет». Испугавшись за свои накопления, пенсионерка перечислила на указанный банковский счет 9 млн.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Telegram | MAX