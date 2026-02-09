На проспекте Мира перекрыта часть дороги из-за аварии на сетях (фото)

Все новости по теме: Коммунальные проблемы

photo_2026-02-09_19-23-17 (1).jpgphoto_2026-02-09_19-23-13.jpg

В Калининграде на проспекте Мира на проезжей части произошел прорыв на сетях водоснабжения. Об этом сообщил очевидец, уточнив, что в результате образовался «разлив от Каменной до Коммунальной».

Ситуацию прокомментировали в областном «Водоканале», отметив, что на углу ул. Каменной и пр-та Мира в настоящее время ведутся аварийные работы по устранению утечки. «Пока без отключения водоснабжения. Работы планируется завершить этой ночью», — добавили в организации.

Фото пресс-службы областного «Водоканала»

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter