На проспекте Мира перекрыта часть дороги из-за аварии на сетях (фото)

В Калининграде на проспекте Мира на проезжей части произошел прорыв на сетях водоснабжения. Об этом сообщил очевидец, уточнив, что в результате образовался «разлив от Каменной до Коммунальной».

Ситуацию прокомментировали в областном «Водоканале», отметив, что на углу ул. Каменной и пр-та Мира в настоящее время ведутся аварийные работы по устранению утечки. «Пока без отключения водоснабжения. Работы планируется завершить этой ночью», — добавили в организации.