Калининградцев приглашают на бесплатное ночное обследование здоровья

Министерство здравоохранения Калининградской области анонсировало проведение бесплатной акции по ночной диспансеризации для жителей региона. Объявление опубликовано телеграм-канале ведомства.

Ночное комплексное обследование пройдет 13 февраля с 20:00 до 24:00 в поликлинике по адресу: улица Адмирала Егорова, 2. Пройти осмотр по полису ОМС смогут все желающие вне зависимости от места прикрепления к медицинской организации.

В программу первого этапа диспансеризации войдут анкетирование, измерение роста, веса и окружности талии с расчетом индекса массы тела, контроль артериального давления, анализ крови на уровень глюкозы и холестерина, ЭКГ, измерение внутриглазного давления и флюорография (при необходимости).

Кроме того, участники акции смогут сдать общий анализ крови и пройти онкоскрининги в соответствии с возрастом и полом. В этот вечер прием проведут врач-гинеколог, терапевт, эндокринолог и офтальмолог. Администраторы помогут посетителям сориентироваться и составить маршрут между кабинетами.

В ноябре 2025 года аналогичную акцию уже проводили в Гурьевске на базе Центральной районной больницы. Тогда жители могли бесплатно пройти комплексный медосмотр в вечернее время, а из-за большого числа желающих запись на обследование пришлось закрыть досрочно. В медучреждении сообщали, что планируют проводить такие акции на постоянной основе.