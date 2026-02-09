Власти о паромах на Балтийскую косу: это дорого

Переправа на Балтийскую косу является для областных властей дорогостоящим мероприятием. Такой ответ дал первый вице-губернатор Калининградской области Валерий Шерин в ходе оперативного совещания в правительства 9 февраля на просьбы ввести дополнительные рейсы паромов, комментируя предложения местных жителей.

О том, что жители Балтийской косы просят ввести дополнительные рейсы паромов, в том числе в ночное время, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Валерий Шерин ответил, что «организация паромной переправы на сегодняшний день для регионального бюджета — достаточно дорогостоящее мероприятие». «Помимо того, что у нас действует субсидия на, по сути, бесплатный проезд тех, кто проживает на территории Косы для перевозки пассажиров и грузов порядка 13,5 млн в год, ещё порядка 160 млн мы в этом году выделяем на капитальный ремонт причальной стенки», — сказал Шерин.

Он добавил, что ремонт причальной стенки должен выполняться силами компании, эксплуатирующей паромную переправу. «Но понятно, что сегодняшний тариф на стоимость переправы не позволяет аккумулировать необходимые денежные средства, поэтому мы софинансируем целевым образом эти мероприятия из регионального бюджета. 160 млн. Поэтому ещё раз. С точки зрения организации паромной переправы регион уже вкладывает достаточно серьёзные денежные средства в эти мероприятия», — заявил Шерин.

Ранее жители поселка рассказали корреспонденту «Нового Калининграда», что сталкиваются с проблемами из-за неудобного расписания переправы и отсутствия ночных паромов.

«Дайте больше паромов!»: как живет оторванная от «большой земли» Балтийская коса