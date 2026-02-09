Беспрозванных: в регионе сохраняется режим повышенной готовности

Все новости по теме: Стихия
Беспрозванных: в регионе сохраняется режим повышенной готовности

В Калининградской области сохраняется режим повышенной готовности в связи с погодными условиями. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных на оперативном совещании 9 февраля.

«По режиму повышенной готовности — я его снимать не буду. Мы его оставляем по причине того, что на следующей неделе несколько изменений температуры „плюс-минус“, поэтому ожидаются возможные не просто гололёдные явления, а ледяной дождь, с которым мы можем столкнуться», — сообщил губернатор.

Он призвал чиновников правительства и глав администраций подготовиться к этому. «Какие-то вопросы, которые нужно решить оперативно, нужно их решить сегодня и сейчас», — обратился он к главам и представителям министерств. «Понятно, что, наверное, всё сразу мы не сделаем, но это ещё несколько тренировок для того, чтобы понять, где у нас узкие места и зоны для развития», — добавил губернатор. Беспрозванных отметил, что мероприятия необходимо будет включить в план по итогам «прохождения зимнего периода».

30 января в регионе из-за морозов ввели режим повышенной готовности всех ведомств и служб до 3 февраля. 4 февраля его продлили — в новом указе дата завершения не упоминалась.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter