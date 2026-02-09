Беспрозванных: в регионе сохраняется режим повышенной готовности

В Калининградской области сохраняется режим повышенной готовности в связи с погодными условиями. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных на оперативном совещании 9 февраля.

«По режиму повышенной готовности — я его снимать не буду. Мы его оставляем по причине того, что на следующей неделе несколько изменений температуры „плюс-минус“, поэтому ожидаются возможные не просто гололёдные явления, а ледяной дождь, с которым мы можем столкнуться», — сообщил губернатор.

Он призвал чиновников правительства и глав администраций подготовиться к этому. «Какие-то вопросы, которые нужно решить оперативно, нужно их решить сегодня и сейчас», — обратился он к главам и представителям министерств. «Понятно, что, наверное, всё сразу мы не сделаем, но это ещё несколько тренировок для того, чтобы понять, где у нас узкие места и зоны для развития», — добавил губернатор. Беспрозванных отметил, что мероприятия необходимо будет включить в план по итогам «прохождения зимнего периода».