Корпорация развития выставила на аукцион здание сгоревшего ОВД

Корпорация развития Калининградской области выставила на аукцион здание комендатуры Кёнигсберга, пострадавшее от пожара в 2005 году. Начальная цена объекта культурного наследия, расположенного по адресу ул. Клиническая, 65-67, — 27,7 млн рублей.

По данным торговой площадки, здание имеет площадь 3058,7 квадратных метров, три этажа (плюс один подземный). Земельный участок, на котором стоит бывшая комендатура (кадастровый номер 39:15:132403:559), имеет площадь 2564 квадратных метров и вид разрешенного использования — под административное здание.

«Исторический объект, расположенный в оживлённом районе города, представляет собой уникальную возможность для инвесторов, заинтересованных в сохранении культурного наследия и реализации перспективных коммерческих проектов», — считают в Корпорации.

Напомним, что летом прошлого года В Калининграде завершили инженерно-техническое обследование здания бывшей комендатуры на улице Клинической, 65-67. Об этом сообщила Корпорация развития региона в своём телеграм-канале.

Отмечается, что обследование длилось более полугода. За это время специалисты изучили документацию, провели визуальный осмотр и инструментальные исследования. Для определения износа и деформации материалов несущих конструкций провели натурные испытания.

Эксперты сделали выводы, что перекрытия и кровля здания находятся в аварийном состоянии. Фундаменты работоспособны, а работоспособность несущих конструкций, выполненных из исторического красного кирпича, ограничена.

«Подробный отчет экспертов с выводами о инженерно-техническом состоянии здания бывшей комендатуры направлены в Службу государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области. Выводы инженеров должны лечь в основу задания по охране памятника архитектуры. Кроме того, в июне завершены работы по обновлению ограждения вокруг исторического здания и монтажу противоаварийной сетки на его фасаде», — говорится в сообщении КРКО.

В марте 2025 года бывший гендиректор Корпорации развития Андрей Толмачёв заявил, что Корпорация пыталась выселить одно из силовых ведомств из пристройки к историческому зданию бывшей комендатуры Кёнигсберга (на текущий момент отдел полиции не съехал, однако в КРКО уверяют, что та часть здания, где располагаются правоохранители, к торгам отношения не имеет).