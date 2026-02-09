Власти Зеленоградска купили машину за 2,85 млн рублей

Власти Зеленоградска купили машину за 2,85 млн рублей

Муниципальное автономное учреждение «Центр обеспечения безопасности Зеленоградского муниципального округа Калининградской области» закупило легковой автомобиль за 2,85 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Закупка проведена у единственного поставщика. Извещение о ней было опубликовано 25 ноября 2025 года. Предметом договора указана «поставка автомобиля». Согласно документации, речь идет о новом легковом транспортном средстве с бензиновым двигателем объемом более 1,5 литра.

Заказчиком выступило МАУ «Центр обеспечения безопасности Зеленоградского муниципального округа», расположенное в поселке Коврово. Начальная (и итоговая) цена договора составила 2 850 000 рублей. В опубликованном проекте договора не указаны марка и модель автомобиля, а также данные о поставщике.

Редакция «Нового Калининграда» направила запрос заказчику для уточнения деталей.

