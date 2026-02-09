Власти Калининграда ищут подрядчиков для ремонта двух улиц

Все новости по теме: Строительство, ремонт дорог и тротуаров
Власти Калининграда ищут подрядчиков для ремонта двух улиц

В Калининграде планируется отремонтировать две улицы. В настоящее время ведется поиск потенциальных исполнителей. Информация о проведении соответствующих электронных аукционов размещена в понедельник, 9 февраля, на портале госзакупок.

Первый объект закупки — «Капитальный ремонт проезда от пр-та Мира до ул. Театральной в г. Калининграде». Как отмечают в горадминистрации, основное внимание подрядчику надо будет обратить на тротуар, который «предстоит аккуратно выложить разноформатной плиткой». Также на данном участке необходимо «подлатать» проезжую часть. Начальная цена лота — 18 032 973,55 ₽ Заявки принимаются до 17 февраля. Победителя определят 19-го. Завершить работы необходимо в течение 205 календарных дней с момента заключения контракта.

Второй лот — «Капитальный ремонт ул. Староорудийная (от ул. Пехотная до ул. Краснокаменная), ул. Краснокаменная (от ул. Староорудийная до ул. Орудийная) в г. Калининграде». «Там, помимо тротуаров и проезжей части, нужно построить ещё и велодорожку, установить новые павильоны для комфортного ожидания общественного транспорта», — уточнили в горадминистрации. Начальная стоимость — 25 625 675,38 ₽ Заявки также принимаются до 17 февраля, а победитель будет определен спустя еще два дня. Срок исполнения контракта — 215 календарных дней с момента его подписания.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter