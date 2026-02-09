Власти Калининграда ищут подрядчиков для ремонта двух улиц

В Калининграде планируется отремонтировать две улицы. В настоящее время ведется поиск потенциальных исполнителей. Информация о проведении соответствующих электронных аукционов размещена в понедельник, 9 февраля, на портале госзакупок.

Первый объект закупки — «Капитальный ремонт проезда от пр-та Мира до ул. Театральной в г. Калининграде». Как отмечают в горадминистрации, основное внимание подрядчику надо будет обратить на тротуар, который «предстоит аккуратно выложить разноформатной плиткой». Также на данном участке необходимо «подлатать» проезжую часть. Начальная цена лота — 18 032 973,55 ₽ Заявки принимаются до 17 февраля. Победителя определят 19-го. Завершить работы необходимо в течение 205 календарных дней с момента заключения контракта.

Второй лот — «Капитальный ремонт ул. Староорудийная (от ул. Пехотная до ул. Краснокаменная), ул. Краснокаменная (от ул. Староорудийная до ул. Орудийная) в г. Калининграде». «Там, помимо тротуаров и проезжей части, нужно построить ещё и велодорожку, установить новые павильоны для комфортного ожидания общественного транспорта», — уточнили в горадминистрации. Начальная стоимость — 25 625 675,38 ₽ Заявки также принимаются до 17 февраля, а победитель будет определен спустя еще два дня. Срок исполнения контракта — 215 календарных дней с момента его подписания.