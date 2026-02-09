​​Дятлова о ледяном дожде: мы избежали сбоев расписания общественного транспорта

В период неблагоприятных погодных условий в Калининграде удалось избежать сбоев в расписании общественного транспорта. Об этом глава администрации города Елена Дятлова заявила во время оперативного совещания регионального правительства в понедельник, 9 февраля.



«После введения вами режима повышенной готовности в связи с ледяным дождём, который был на территории города, мы всегда делаем превентивную обработку, прежде всего улично-дорожной сети и тротуаров. Собственно, мы смогли избежать ДТП на улицах города и избежали отклонения от расписания общественного транспорта. То есть это то, о чём можно говорить, что это мы выдержали», — сказала Дятлова, обращаясь к губернатору Алексею Беспрозванных, и добавила, что необходимо наращивать мехуборку: «Потому что, естественно, то, что мы можем сделать техникой, это значительно эффективнее, чем ручной труд дворников».

По её словам, ежедневно на улицы выходят 370 уборщиков территории. При этом недокомплект штата составляет 30%.

«У нас всё-таки регион, в котором такие ситуации случаются редко, да? Поэтому, ну, к этому мы должны готовы быть точно», — ответил глава региона. «Базово все силы и средства у вас должны у муниципалитеты быть готовы. Люди набраны. В случае таких ситуаций должны быть дополнительные контракты, возможно, с жителями, которые, в принципе, готовы выходить и помогать в этой ситуации», — заявил он.

Как сообщила Дятлова, противогололедные материалы были закуплены городом в двойном размере. «Даже сделанных нами запасов, сейчас мы смотрим, может нам не хватить, поэтому для бесперебойной уборочной работы мы дополнительно сейчас закупаем и соль для промышленных целей, и песок для приготовления смесей. Сейчас я проблем не вижу. То есть мы, собственно, выдержим любую зиму, которая будет у нас — весь февраль, который у нас будет, мы обеспечим себя всеми инертными материалами», — заявила она.