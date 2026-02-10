Минконтроля: по жалобам на уборку дворов проверили 37 управляющих компаний

Министерство регионального контроля (надзора) с начала зимы получило более 1,3 тыс. обращений жителей по поводу уборки придомовых территорий. Об этом сообщил и. о. министра регионального контроля Никита Михалев во время оперативного совещания региональных властей в понедельник, 9 февраля.

«За истекший зимний период поступило более 1 300 обращений граждан по вопросам уборки придомовых территорий. 30 января было проведено большое совещание с управляющими организациями. Их собралось более сорока крупных, это в основном у кого жилфонд Калининградской области, чтобы довести до них вопрос усиления контроля в оставшуюся часть зимнего периода по уборке территорий», — отметил он.

По словам Михалева, управляющим компаниям поручили представить графики уборки дворов с указанием адресов, сроков и наличия техники и персонала. Сейчас ведомство перешло к мониторингу исполнения этих графиков. Для оперативного обмена информацией создан отдельный чат, куда направляются в том числе жалобы из соцсетей.

На 6 февраля министерство объявило управляющим компаниям 292 предостережения. Кроме того, в отношении 37 УК проведены официальные контрольно-надзорные мероприятия с выдачей обязательных предписаний. «Факты нарушений нашли своё подтверждение. <...> Соответственно, все нарушения, которые были выявлены, уже на руководителей тридцати семи управляющих компаний направлены извещения о возбуждении дел об административным правонарушении именно по статье за нарушение лицензионных требований при управлении домом», — сообщил Михалев.

До конца февраля ведомство планирует проверить еще 13 управляющих компаний. Параллельно муниципалитеты возбудили 47 административных дел в отношении управляющих организаций и собственников коммерческих объектов в Балтийске, Советске, Светлогорске, Пионерском и Калининграде. Часть компаний уже привлечена к ответственности, на этой неделе ожидаются новые штрафы.

В министерстве также привели примеры конкретных проверок. В частности, на улице Гайдара в Калининграде после падения женщины с травмой позвоночника были зафиксированы нарушения содержания территории, виновные вызваны для составления протоколов. Аналогичные меры приняли в Балтийске у дороги к поликлинике и на улице Интернациональной, где ведомство выступило посредником между жителями и управляющей компанией для организации уборки двора.