Черномаз: за неделю в регионе зафиксировали 5 аварий на сетях

Министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз сообщил о пяти авариях на коммунальных сетях в период сильных морозов с 29 января по 5 февраля. Об этом он рассказал на оперативном совещании региональных властей 9 февраля.

«Также у нас укомплектованы аварийные бригады в количестве 107 единиц, это 539 человек, а также 173 единицы спецтехники. В повышенный режим готовности также переведены все единые диспетчерские службы Калининградской области, которые работают в оперативном режиме круглосуточно», — отметил Черномаз.

По его словам, за этот период «было зафиксировано 5 аварий, 53 инцидента, 10 инцидентов в сфере теплоснабжения, 5 аварий, 31 инцидент в сфере холодного водоснабжения и 12 инцидентов в сфере электроснабжения». В сфере теплоснабжения инциденты произошли в Калининграде, Светлом и Светлогорске и были связаны «с утечками на тепловых сетях, но оперативно устранялись», — добавил министр.