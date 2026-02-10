В онкоцентре заявили о внедрении нового метода лечения опухолей печени (фото)

В Онкологическом центре впервые в регионе внедрили новый высокотехнологичный метод лечения опухолей печени — радиочастотную абляцию. Метод применили в рамках комбинированного лечения 70-летней пациентки со сложным клиническим случаем: метастазами в печени и колоректальным раком. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Женщине уже выполняли операцию с удалением части печени. Повторное открытое хирургическое вмешательство на этом органе в разы увеличивало риски, так как очаги метастазов располагались в разных зонах печени, и для их удаления пришлось бы иссечь значительный объем жизнеспособной ткани. Кроме того, у пациентки были противопоказания к системной химиотерапии.

Взвесив все «за» и «против» в ходе онкологического консилиума, специалисты приняли решение о проведении комбинированного высокотехнологичного лечения с помощью двух современных методик: химиоэмболизации и радиочастотной абляции метастазов печени. Первый способ в онкоцентре освоили и регулярно выполняли с начала 2025 года, а методику радиочастотной абляции специалисты применили в регионе впервые.

В итоге метастатические очаги у пациентки были пролечены сначала методом химиоэмболизации: медики точечно доставили в опухоль концентрированный химиопрепарат и перекрыли питающие ее артерии. После чего подвергли еще два метастаза радиочастотной абляции.

Радиочастотная абляция — это современный метод лечения, при котором через прокол в опухолевый узел вводится игла-электрод. Под действием высокочастотного тока его ткани нагреваются, и опухоль разрушается. По своей эффективности способ не уступает хирургической резекции.

Вся операция продлилась более трех часов. Подведение электрода к очагу выполнялось под двойным контролем: с использованием рентген-диагностики сосудов, вен и артерий, а также УЗИ.

«Метод новый для региона, ранее в подобных случаях пациентам проводили масштабные хирургические операции, сегодня же вмешательство проводится через микропрокол, — отметил один из проводивших вмешательство специалистов, врач отделения абдоминальной онкологии и рентгенхирургических методов диагностики и лечения калининградского онкоцентра Александр Гельд. — И мы будем нарабатывать подобный опыт, поскольку значительному числу пациентов требуется именно точечный подход к лечению».

При этом, по словам врача, необходимо понимать, что несмотря на указанные плюсы, радиочастотная абляция может подойти не всем. Каждый случай тщательно рассматривается на онкологическом консилиуме, по итогам которого принимается оптимальное решение по индивидуальной тактике лечения пациента.