Винегрет с плесенью: суд закрыл кафе у Южного вокзала на 45 дней

В Калининграде по решению Московского районного суда на 45 суток приостановлена деятельность «Cтоловой-буфета» (ООО «Бавариус») на Железнодорожной, 7. Основанием послужили результаты плановой проверки, проведенной в заведении. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В ходе обследования были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, в заведении допускался приём «обезличенной» пищевой продукции без маркировки, не соблюдались режимы хранения готовой продукции, использовалось холодильное оборудование со следами ржавчины и плесени. Кроме того, в пробе салата «Винегрет» были обнаружены плесневые грибы и бактерии группы кишечной палочки.

На основании проверки Роспотребнадзора суд 9 февраля признал ООО «Бавариус» виновным в совершении административного правонарушения. В отношении предприятия общепита введен запрет на осуществление деятельности на срок 45 суток.

Корреспондент «Нового Калининграда» по телефону связался с директором ООО «Бавариус», однако он от комментариев отказался.