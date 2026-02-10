Минпросвещения планирует изменить перечень разрешенных для школ учебников

Минпросвещения России планирует изменить перечень учебников, допущенных к использованию в школах. В частности, предлагается включить в него учебник по обществознанию для 9-х классов, одним из авторов которого выступает Владимир Мединский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 26 июня 2025 г. № 495 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», — говорится в проекте приказа.

Согласно документу, планируется, что в школах начнут использовать учебник по обществознанию для 9-х классов, авторами которого являются Е. В. Бродовская, В. А. Кононов и В. Р. Мединский. Сейчас в перечне указан учебник Л.Н. Боголюбова, А.О. Лазебниковой и И.А. Лобанова.

Кроме того, планируется заменить несколько учебников для 10-11-х классов по алгебре, а также по информатике и физике для углубленного уровня изучения предметов, следует из проекта.

Ранее сообщалось, что новый единый учебник по географии для 5-11-х классов, который разрабатывает Русское географическое общество (РГО), будет сфокусирован на углубленном изучении России в отличие от традиционного подхода с акцентом на зарубежных странах. Школьники смогут работать с искусственным интеллектом (ИИ), цифровыми картами и «оживающими» изображениями.