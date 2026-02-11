На проспекте Победы в Калининграде столкнулись два автобуса (фото)

В среду, 11 февраля, на проспекте Победы в Калининграде произошло ДТП с двумя автобусами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Водитель автобуса «Мерседес» при проезде нерегулируемого перекрёстка не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом «Сетра», который следовал по главной дороге.

В результате дорожного происшествия 15-летний и 22-летняя пассажиры автобуса «Мерседес» получили телесные повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.