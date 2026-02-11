Беспрозванных сообщил, когда паром на Балткосу начнёт ходить по расписанию

В четверг, 12 февраля, паром между Балтийском и Балтийской косой планируют пустить по привычному расписанию. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил в своём канале в МАХ.

«График движения может корректироваться в зависимости от погоды. Перевозить транспорт тоже планируем. Просьбы жителей остаются в работе. Как и задача найти стабильное решение проблемы промерзания канала», — написал глава региона.

О сложностях с паромным сообщением между Балтийском и Балтийской косой стало известно 31 января. С 1 февраля оно осуществлялось по временному расписанию — в 9:00 и 17:00. 6 февраля количество рейсов увеличили до пяти в день. Для безопасности работы паром не перевозил личные машины, только пассажиров. 11 февраля в 11 часов с Балтийской косы был организован вывоз автотранспорта.