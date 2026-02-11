Власти утверждают, что усилили работу по уборке Калининграда от снега и льда (фото)

Коммунальщики усилили работу по уборке Калининграда от снега и льда. О выполнении поручения губернатора глава горадминистрации Елена Дятлова отчиталась в своём телеграм-канале.

«Накануне ночью начали превентивную обработку основных дорог, тротуаров, путепроводов, кольцевых развязок, спусков и подъёмов. Утром всю нашу коммунальную уборочную технику вывели на уборку города. Вся малая механизация направлена на очистку узких улиц и тротуаров», — говорится в сообщении.

Дворники и мобильные бригады, по словам Дятловой, проводят уборку своих участков ручным способом.

«Следим за тем, чтобы в жёлтых контейнерах постоянно был запас противогололёдных средств, которыми сейчас активно пользуются наши уборщики. Привлекли дополнительно работников по срочным договорам. Все наши подведомственные учреждения убирают не только свою территорию, но и прилегающую городскую. „Чистота“ продолжит работать в круглосуточном режиме», — добавила глава горадминистрации.

За четыре часа до этого сообщения к Елене Дятловой обратился в своём телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных. «Снежный Калининград необычайно красив...Елена Ивановна, усиливайте контроль за работой служб, по итогу снегопада жду отчёт», — подписал глава региона выложенное видео со снегопадом.

По информации МЧС, обильные осадки в виде мокрого снега продлятся на территории Калининградской области не менее трёх дней.