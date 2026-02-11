У съезда на аэропорт на Приморском полукольце произошло ДТП с погибшим (фото)

У съезда на аэропорт на Приморском полукольце произошло ДТП с погибшим (фото)
Фото: пресс-служба УГИБДД по Калининградской области
Все новости по теме: ДТП

На Приморском полукольце, у съезда на аэропорт «Храброво», произошло ДТП с погибшим. Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, в районе 16 часов 20 минут водитель автомобиля «Ман» с полуприцепом врезался в дорожное ограждение, после чего в его полуприцеп врезалась «Тойота».

«Водитель автомобиля „Тойота“, двигавшаяся за автомобилем „Ман“, допустила наезд на остановившийся полуприцеп, — уточняют в пресс-службе ведомства. — В результате дорожного происшествия водитель транспортного средства скончался. Водитель автомобиля „Тойота“ получила телесные повреждения направлена в медицинское учреждение».

В настоящее время на месте дорожного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и полиции.

«В связи с загруженностью автодороги и перекрытием проезжей части Госавтоинспекция рекомендует использовать альтернативные маршруты движения», — добавили в УГИБДД.



Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter