У съезда на аэропорт на Приморском полукольце произошло ДТП с погибшим (фото)

На Приморском полукольце, у съезда на аэропорт «Храброво», произошло ДТП с погибшим. Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, в районе 16 часов 20 минут водитель автомобиля «Ман» с полуприцепом врезался в дорожное ограждение, после чего в его полуприцеп врезалась «Тойота».

«Водитель автомобиля „Тойота“, двигавшаяся за автомобилем „Ман“, допустила наезд на остановившийся полуприцеп, — уточняют в пресс-службе ведомства. — В результате дорожного происшествия водитель транспортного средства скончался. Водитель автомобиля „Тойота“ получила телесные повреждения направлена в медицинское учреждение».

В настоящее время на месте дорожного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и полиции.

«В связи с загруженностью автодороги и перекрытием проезжей части Госавтоинспекция рекомендует использовать альтернативные маршруты движения», — добавили в УГИБДД.