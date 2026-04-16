Прокуратура требует взыскать в пользу подростка соцвыплаты, полученные ее отцом

Прокуратура Правдинского района в судебном порядке требует взыскать в пользу 14-летней девочки социальные выплаты. Их получил ее отец, не принимающий участие в воспитании. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

«Прокуратура Правдинского района провела проверку по обращению опекунов несовершеннолетней о защите ее прав. Установлено, что отец 14-летней девочки, фактически не участвующий в ее воспитании, в период с апреля 2023 года по август 2024 года получал за нее социальную пенсию по случаю потери кормильца, которой распоряжался по своему усмотрению», — пояснили в ведомстве.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с отца девочки социальной пенсии и процентов в общей сумме 194,3 тыс. рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении в суде.


