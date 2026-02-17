Прокуратура: поселок Ильичевка остался без воды из-за проблем с 30-летней скважиной

Прокуратура: поселок Ильичевка остался без воды из-за проблем с 30-летней скважиной
Фото пресс-службы областной прокуратуры
Прокуратура Багратионовского района с привлечением специалистов МУП «Водоканал Теплосеть» и администрации муниципального округа проводит проверку информации о длительном отсутствии водоснабжения в поселке Ильичевка. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе выезда на место установлено, что водоснабжение поселка осуществляется из скважины, введенной в эксплуатацию более 30 лет назад, которая в настоящее время вышла из строя из-за поломки фильтров. В настоящее время организован подвоз воды жителям поселка. Проведение проверки продолжается, по ее результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

