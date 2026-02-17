На установку односекционных светофоров в Калининграде выделяют 12 млн рублей

МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» готовится к поиску подрядчика для установки на пешеходных переходах в Калининграде односекционных светофоров. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Речь идёт о светофорных объектах типа Т.7. Это односекционные жёлтые светофоры, которые применяются для обозначения нерегулируемых перекрёстков и пешеходных переходов.

Установить оборудование планируют на 19 переходах:

ул.Жиленкова — ул. Т. Кабилова,

ул. В. Фермора,1,6 А,

ул. Горького, 66 (ул. Азовская),

ул. Каштановая Аллея,143,

ул. Красная,105,

ул. С. Разина, 35,

ул. Менделеева, 13,

ул. Менделеева, 17,

ул. Зеленая, 45,

ул. Герцена, 35,

ул. Озёрная, 33,

ул. Озёрная, 35 В,

ул. Лесная — ул. Молодёжная,

ул. Артиллерийская, 39,

ул. Куйбышева, 19 (со стороны пер. Майского),

ул. Куйбышева, 29 (со стороны пер. Майского),

ул. Аксакова — ул. Свердлова,

ул. Пионерская — пер. Грига — ул. Грига,

ул. Еловая Аллея, 14.

Объём финансового обеспечения — 12 121 300 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.