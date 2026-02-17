Россиян предупредили о мошенничестве с ускорением замедленных сервисов

Все новости по теме: Криминал
Россиян предупредили о мошенничестве с ускорением замедленных сервисов

МВД предупредило о том, что мошенники снова стали использовать предлоги «ускорим приложение», «разблокируем интернет», «снимем ограничения» в схемах обмана с целью получения доступа к сообщениям, банковским приложениям и кодам подтверждения жертвы. Об этом сообщает ТАСС.

«Злоумышленники предлагают „специальные программы“ для ускорения замедленных сервисов, восстановления доступа к приложениям или увеличения скорости мобильного интернета. Ссылку присылают в мессенджере, на почту или размещают в комментариях под новостями», — отметили в УБК МВД РФ.

В киберполиции пояснили, что на деле это вредоносные файлы (чаще всего APK для Android) или фишинговые страницы. «После установки программа может получить доступ к вашим сообщениям, банковским приложениям и кодам подтверждения», — сказали в УБК. Кроме того, в ряде случаев жертве предлагают ввести данные карты «для активации сервиса», после чего происходит списание.

«Если вам предлагают „техническое решение“ вне официального магазина приложений, это не помощь, а попытка вас обмануть», — подытожили в ведомстве.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter