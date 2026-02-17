Россиян предупредили о мошенничестве с ускорением замедленных сервисов

МВД предупредило о том, что мошенники снова стали использовать предлоги «ускорим приложение», «разблокируем интернет», «снимем ограничения» в схемах обмана с целью получения доступа к сообщениям, банковским приложениям и кодам подтверждения жертвы. Об этом сообщает ТАСС.

«Злоумышленники предлагают „специальные программы“ для ускорения замедленных сервисов, восстановления доступа к приложениям или увеличения скорости мобильного интернета. Ссылку присылают в мессенджере, на почту или размещают в комментариях под новостями», — отметили в УБК МВД РФ.

В киберполиции пояснили, что на деле это вредоносные файлы (чаще всего APK для Android) или фишинговые страницы. «После установки программа может получить доступ к вашим сообщениям, банковским приложениям и кодам подтверждения», — сказали в УБК. Кроме того, в ряде случаев жертве предлагают ввести данные карты «для активации сервиса», после чего происходит списание.

«Если вам предлагают „техническое решение“ вне официального магазина приложений, это не помощь, а попытка вас обмануть», — подытожили в ведомстве.