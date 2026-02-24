В Черняховске экс-полицейского и его подельников ждет суд за рубку леса на 7,2 млн

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей региона и бывшего сотрудника органов полиции. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ (покушение на контрабанду табачных изделий). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК, уточнив, что преступления были выявлены и задокументированы УФСБ и УМВД области.

По версии следствия, в 2017 году житель Черняховска и его знакомый оперуполномоченный ОМВД России по Черняховскому району осуществили незаконную рубку лесных насаждений на территории области. Причиненный окружающей среде ущерб превысил 7,2 млн рублей. Обвиняемые также пытались осуществить незаконную рубку и кражу древесины на земельном участке коммерческой организации на сумму свыше 10,5 млн рублей, однако один из соучастников был застигнут на месте преступления сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, один из обвиняемых в декабре 2017 года пытался незаконно переместить через таможенную границу незадекларированные в установленном порядке табачные изделия общей стоимостью более 20,4 млн рублей.

Следствием по уголовному делу проделан полномасштабный объем работы. Собранная доказательственная база в полном объеме изобличает всех фигурантов содеянном. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


