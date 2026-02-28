Минтранс: авиакомпании РФ временно приостанавливают полеты в Израиль и Иран

Минтранс: авиакомпании РФ временно приостанавливают полеты в Израиль и Иран

На фоне вооруженного конфликта между Израилем и Ираном рейсы российских авиакомпаний в эти страны временно выполняться не будут. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минтранс РФ.

В то же время авиакомпании РФ продолжат выполнять рейсы в страны Персидского залива по обходным маршрутам. Однако из-за увеличения расстояния вырастет полетное время в среднем на 1-2 часа, предупредил Минтранс. При необходимости рейсы будут объединяться и выполняться на широкофюзеляжных самолетах.

Скорректированы маршруты рейсов «Аэрофлота» в/из Дубай, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале, которые будут проходить в обход Ирана. Рейсы в/из Абу-Даби на среднемагистральном флоте будут осуществляться с дополнительной посадкой в Самаре на дозаправку. Часть рейсов «Аэрофлота» между Москвой/Санкт-Петербургом и Дубаем вынуждено отменены.

Ранее в субботу Израиль нанес удары по правительственным и военным объектам в Иране. Собеседник издания The Times of Israel сообщил, что израильская сторона готовится к тому, что конфликт продлится «несколько дней». Позже стало известно, что вооруженные силы США присоединились к «масштабной боевой операции» против Ирана.

