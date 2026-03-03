Яндекс Go заявил о старте сезона самокатов в Калининграде

В Калининграде в конце февраля стартовал сезон работы самокатов Яндекс Go, сообщили в пресс-службе компании. Он был закрыт с 12 января по 27 февраля 2026 года.

«В каждом самокате установлен умный IoT-модуль, который автоматически ограничивает максимально допустимую скорость движения по городу — в Калининграде это 20 км/ч. Также датчики срабатывают в „медленных“ и „запретных“ для езды зонах, где поездки небезопасны, — они определяются совместно с администрацией города и отображаются на карте в приложении Яндекс Go», — добавили в компании.

По данным Яндекс Go, в областном центре в список территорий с ограничениями выходят набережная Петра Великого, остров Канта, Центральный парк, Гостиный сквер, а также скверы имени Румянцева, «Мать-Россия», Энергетиков и Шиллера. Там скорость самоката не превышает 15 км/ч. Также есть зоны, где использование самокатов полностью запрещено: парк Победы, парк «Юность», парк имени Макса Ашманна, территории у собора Христа Спасителя, музея Марципана и Калининградского театра эстрады. В этих местах самокат не сможет ехать.

«Все самокаты Яндекс Go оснащены номерными знаками. Если по какой-то причине знак на самокате отсутствует или устройство припарковано неправильно, любой житель города может сообщить об этом в приложении», — добавили в пресс-службе. За нарушения ПДД и правил сервиса предусмотрены штрафы и блокировки. К ним чаще всего относят езду вдвоем на одном самокате, опасное маневрирование, неспешивание на пешеходном переходе.

Как утверждают в Яндекс Go, более 99,99% поездок в кикшеринге сервиса проходят без происшествий. 94% аудитории самокатов использовали их в транспортных целях — чтобы добраться до нужной точки, а не просто покататься. Пользователи совершают поездки регулярно, чаще по будням, используя самокаты как часть повседневных маршрутов: около половины всех поездок начинаются или заканчиваются у транспортных узлов.