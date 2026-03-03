Наследие СССР и проекты США: россияне назвали свои любимые мультфильмы

Лидерами зрительских предпочтений россиян стали мультфильмы «Ну, погоди!» (54%, 6+), «Простоквашино» (15%, 6+), «Винни-Пух» (12%, 6+), «Чебурашка» (9%, 6+) и «Приключения кота Леопольда» (7%, 6+). Такие данные приводит ВЦИОМ.

Спустя десятилетия после выхода советские мультфильмы сохраняют лидерство в сердцах зрителей. Эксперты объясняют это эффектом межпоколенческой передачи культурных практик — родители транслируют детям анимацию своего детства. На сегодняшний день это «двойной репертуар»: одновременно транслируется культурное наследие и интегрируются новые продукты.

Кроме того, советская анимация выполняет функцию культурного фундамента. Несмотря на трансформации общества в течение последних 30 лет, мультфильмы оказались одним из устойчивых элементов коллективной памяти. Они не провоцируют политические споры, не разделяют аудиторию и воспринимаются как безопасная зона идентичности. Аналитики также отмечают, что эти проекты десятилетиями активно ротировались на федеральных телеканалах, закрепляясь в памяти взрослой аудитории и сопровождая процесс взросления новых поколений.

Зарубежная анимация не вытесняет национальные проекты. Она встроена в культурное пространство, но не заняла доминирующей позиции. Проекты, произведенные в США, полюбили 18% опрошенных, а в других странах — значимо меньше (Японии — 1%, Италии — 1%). Так, на 7-м месте рейтинга любимых мультфильмов расположился «Том и Джери» (4%) (6+), на 11-м — «Русалочка» (2%) (6+), на 13-м — «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+). По 1% набрали «Король Лев» (6+), «Утиные истории» (6+), «Аладдин» (6+), «Красавица и Чудовище» (6+), «Белоснежка и семь гномов» (6+), «Клуб Винкс» (12+), «Черепашки Ниндзя» (12+) и «Рапунцель» (6+). Среди молодежи до 35 лет иностранные проекты упоминаются чаще.

Среди производителей первое место занимает «Союзмультфильм» — 80% россиян в качестве любимых назвали именно его проекты. На втором месте — ТО «Экран» (13%), на третьем — «Walt Disney Pictures» (11%).

Российское анимационное пространство сегодня воспринимается в двух плоскостях: «наследие» и «новая индустрия», причем первая пока сохраняет более широкий охват. В целом проекты, созданные в период СССР, среди любимых назвали 82% россиян, в период современной России — только 6%.

Такие мультфильмы, как «Смешарики» (6+), «Маша и медведь» (6+), «Три богатыря» (6+), занимают свои места в национальном рейтинге и любимых проектов, и любимых анимационных героев. Они отличаются по стилю от классики: больше динамики, сериализация, ориентация на международный рынок и иной ритм повествования. Так, советская анимация строилась на основе моральных дилемм и относительно спокойного темпа, новые популярные проекты стремятся отразить не только ритм современной жизни, но и носят более развлекательный характер.





Выбор любимого мультфильма в меньшей степени рационален — для 48% главными факторами были эмоциональные мотивы (добрый, жизненный, настоящий, живой и др.); для 27% то, что он является ценностным ориентиром (поучительный, есть мораль, транслирует ценности). Характеристики производства (качественная картинка, сюжет, музыка, озвучка) важны каждому четвертому зрителю (25%). Среди молодежи 18-24 лет значимость качества проекта выше — 35%.

Наличие юмора делает мультфильм любимым для 13%. Для этой части аудитории необходимо создавать «двухуровневую подачу»: встраивать юмор и смыслы, понятные и детям, и взрослым, избегать излишней инфантилизации сценария, включать диалоги, которые можно «разбирать на цитаты».

Такая же доля аудитории (13%) обосновывала свой выбор неизбежностью: «нечего было смотреть», «только это показывали по телевизору», «была такая видеокассета». Особо значим этот фактор для группы 25-34 лет — об ограничении выбора среди говорили 23%.

Опрос проводился 13 февраля. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.