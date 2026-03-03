СМИ: на выборах в Госдуму в 41 регионе могут применить дистанционное голосование

СМИ: на выборах в Госдуму в 41 регионе могут применить дистанционное голосование

В России на выборах в Госдуму почти в половине регионов могут организовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ), рассказал близкий к администрации президента (АП) собеседник «Ведомостей». Главное требование — власти субъекта должны быть уверены, что смогут качественно организовать ДЭГ, желательно, чтобы такой опыт у них уже был.

Собеседник «Ведомостей», близкий к ЦИК, отмечает, что на думских выборах 2026 г. сохранится «примерно прежний уровень охвата территорий ДЭГ». «За последние годы существенно снизить препятствия для глобального продвижения ДЭГ не удалось», — отметил он.

Сейчас, по подсчетам издания, ДЭГ апробировано в 41 регионе. О том, что технологию ДЭГ к выборам в Госдуму могут распространить на половину субъектов РФ, заявляла и глава ЦИК Элла Памфилова. «Я так полагаю, что, возможно, [количество регионов с опытом применения ДЭГ к 2026 г. увеличится] до 40–45, но это прогноз», — говорила она 18 декабря 2024 г. в интервью телеканалу «Россия 24».

Система ДЭГ использовалась в регионе в 2022 и 2024 годах во время выборов губернатора, в 2024 году на выборах президента РФ.
