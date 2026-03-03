СМИ: в России в 2027-м введут устный экзамен по истории для девятиклассников

Девятиклассники с 2027-2028 учебного года начнут сдавать устный экзамен по истории перед ОГЭ. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

«Принято решение о введении устного экзамена по истории для 9-х классов перед основным государственным экзаменом, это единый устный экзамен для всех школьников. Напомню, что в ЕГЭ введено историческое сочинение, и мы дополняем общую проверку и изложение материала в 9-м классе в устном экзамене. Учебный план будет введен с 2027-2028 учебного года, поэтому есть план подготовки учителей, школьников для устного экзамена по истории», — сказал министр на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

По его словам, устный экзамен будет проводиться в форме допуска к ГИА в январе-апреле.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что, как ожидается, около 1,5 млн школьников 9-х классов ежегодно будут принимать участие в устном экзамене по истории.