Общественник: на улицах Калининграда осталось 20 бездомных, остальные живут в хостелах

На сегодняшний день в Калининграде насчитывается порядка 20 бездомных, которые действительно живут на улице. Остальные граждане «без определенного места жительства» устраиваются в хостелы. Об этом рассказала в интервью информагентству «Балтик плюс» координатор социального проекта «Сила людей в Калининграде» Мария Шпунтенкова.

«Сейчас современных бездомных, в прямом понимании, совершенно маленькое количество. Я не знаю, может быть, человек двадцать тех, кто остался предан своим жизненным идеалам и ведёт всё тот же образ жизни на улице. <...> Такая блатная романтика вот осталась прямо. Остальные, как правило, всё-таки пытаются устроить свою жизнь. Ходят на разовые работы, иногда даже устраиваются на работу уже с официальным оформлением и с официальной заработной платой. И живут они — это хостелы сейчас, пока не сезон, хостел ещё можно снять», — пояснила она.

Как уточнила Шпунтенкова, в Калининграде на Московском проспекте, 181а, находится «центр трудовой помощи людям», где нуждающимся предоставляют жилье хостельного типа и «может человек в любой момент переночевать».