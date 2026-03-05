Общественник: на улицах Калининграда осталось 20 бездомных, остальные живут в хостелах

Все новости по теме: Социальные проблемы
Общественник: на улицах Калининграда осталось 20 бездомных, остальные живут в хостелах

На сегодняшний день в Калининграде насчитывается порядка 20 бездомных, которые действительно живут на улице. Остальные граждане «без определенного места жительства» устраиваются в хостелы. Об этом рассказала в интервью информагентству «Балтик плюс» координатор социального проекта «Сила людей в Калининграде» Мария Шпунтенкова.

«Сейчас современных бездомных, в прямом понимании, совершенно маленькое количество. Я не знаю, может быть, человек двадцать тех, кто остался предан своим жизненным идеалам и ведёт всё тот же образ жизни на улице. <...> Такая блатная романтика вот осталась прямо. Остальные, как правило, всё-таки пытаются устроить свою жизнь. Ходят на разовые работы, иногда даже устраиваются на работу уже с официальным оформлением и с официальной заработной платой. И живут они — это хостелы сейчас, пока не сезон, хостел ещё можно снять», — пояснила она.

Как уточнила Шпунтенкова, в Калининграде на Московском проспекте, 181а, находится «центр трудовой помощи людям», где нуждающимся предоставляют жилье хостельного типа и «может человек в любой момент переночевать».


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter