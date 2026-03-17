В «Храброво» предупредили о массовой задержке рейсов

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
В калининградском аэропорту «Храброво» сообщили об изменении в расписании из-за «временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области». На текущий момент, судя по онлайн-табло аэропорта, 10 рейсов задержаны на вылет и 11 на прилет.

«Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств», — добавили в пресс-службе «Храброво».

Утром 17 марта губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предупредил жителей в своем телеграм-канале, что из-за опасности БПЛА возможно понижение скорости мобильного интернета. Позднее он сообщил, что над регионом уничтожено 9 беспилотников.
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



