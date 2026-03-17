На ул. Кошевого в Калининграде сбили двух пешеходов

На ул. Кошевого в Калининграде сбили двух пешеходов
Изображение: скриншот видео «Безопасного города»
Во вторник, 17 марта, на ул. Олега Кошевого в Калининграде сбили двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления госавтоинспекции.

По оперативным данным, ДТП произошло в районе дома № 15 около 16:20. В результате наезда пешеходы с телесными повреждениями были направлены в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Обращаем ваше внимание, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП», — отметили в ГАИ.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter