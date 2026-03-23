БПЛА атаковали крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтике

В ночь на понедельник, 23 марта, в Ленинградской области украинскими беспилотниками был атакован крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтике — Приморск. О последствиях атаки в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Системами ПВО и РЭБ с начала атаки над Ленобластью уничтожено уже 35 БПЛА, — написал глава региона. — В порту Приморска повреждена емкость с топливом, возникло возгорание. Ведется тушение, персонал эвакуирован. Боевая работа по отражению атаки продолжается».