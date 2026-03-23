БПЛА атаковали крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтике

БПЛА атаковали крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтике
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
В ночь на понедельник, 23 марта, в Ленинградской области украинскими беспилотниками был атакован крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтике — Приморск. О последствиях атаки в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Системами ПВО и РЭБ с начала атаки над Ленобластью уничтожено уже 35 БПЛА, — написал глава региона. — В порту Приморска повреждена емкость с топливом, возникло возгорание. Ведется тушение, персонал эвакуирован. Боевая работа по отражению атаки продолжается».

Позднее Дрозденко сообщил, что в Ленобласти за сутки было уничтожено свыше 60 беспилотников. В частности, один из них при падении повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово Выборгского района.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter