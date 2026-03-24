СМИ: в Литве заявили о падении украинского беспилотника у границы с Беларусью

Вооруженные силы Литвы сообщили о падении беспилотника в Варенском районе на юге страны — недалеко от озера Лавис, расположенного у границы с Беларусью. Об этом сообщили литовские военные, уточнив, что объект пересек государственную границу в ночное время, передает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

По данным Национального центра управления кризисами, утром на место происшествия направили экстренные службы. Советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матуленис заявил, что первоначально рассматривались различные версии происхождения беспилотника.

«Скорее всего, Shahed, возможно, и другого типа. И у россиян, и у украинцев есть дроны различных типов, поэтому мы не можем однозначно утверждать, откуда прилетел этот дрон», — отметил он, добавив, что следствию предстоит установить, был ли инцидент случайностью или провокацией.

Позднее министр обороны Литвы сообщил, что, по предварительной информации спецслужб, беспилотник мог относиться к группе дронов, участвовавших в атаке на российский порт Приморск в Ленинградской области.

По его словам, аппарат, вероятно, потерял управление после воздействия средств радиоэлектронной борьбы и летел на малой высоте — около 300 метров, из-за чего его не зафиксировали системы наблюдения.

Окончательную версию озвучила премьер-министр Литвы Инга Ругинене. После заседания комиссии по национальной безопасности она заявила, что беспилотник был украинским.

«Уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, что это был сбившийся с курса украинский дрон, связанный с операцией, которую украинцы проводили в ту ночь против России», — сказала она.

По ее словам, точный тип аппарата установит расследование, а версии о конкретной модели пока подтверждения не получили.

Инцидент произошел на фоне массированной атаки беспилотников на крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтике — Приморск. По данным властей Ленинградской области, в ночь на 23 марта средствами ПВО и РЭБ были уничтожены десятки БПЛА, при этом в порту возник пожар после повреждения топливной ёмкости.