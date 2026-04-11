В Калининграде на придомовой парковке на Юбилейной сбили 8-летнего велосипедиста

В пятницу вечером в Калининграде произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, около 19:20 на ул. Юбилейной в районе дома № 10 водитель автомобиля «Чанган» допустил наезд на велосипедиста 2018 года рождения, который выехал из-за припаркованного автомобиля. Предварительно, в результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был направлен в медучреждение.

По факту дорожного происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.