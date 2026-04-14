Горели игрушки и детская кровать: в Гусеве пожарные спасли семью с двумя детьми

Сотрудники МЧС спасли четырех человек на пожаре в Гусеве. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Пожар случился на улице Московской в квартире на четвертом этаже многоквартирного жилого дома. Горела детская кровать и игрушки на общей площади 5 квадратных метров. Пожарные спасли из горящей квартиры четырёх человек, двое из которых — дети, эвакуировали ещё 11 человек и ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

На месте работали 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Причину пожара устанавливают сотрудники органов дознания МЧС.