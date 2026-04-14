В БФУ имени Канта разработали «Умную стельку» (фото)

Ученые БФУ имени Канта представили биомеханическую «Умную стельку» на Российском венчурном форуме. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

«Разработку стартап-студии университета оценили Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Созданный в научно-образовательном центре „Умные материалы и биомедицинские приложения“ БФУ, этот программно-аппаратный комплекс на основе гибких пьезополимеров позволяет проводить высокоточный динамический анализ биомеханики стопы», — говорится в сообщении.

В отличие от существующих стационарных систем, требующих неподвижности пациента, «Умная стелька» интегрируется в обувь и собирает данные непосредственно во время ходьбы или бега.

«Технология универсальна: она подходит как для массового рынка спортивных активистов, так и для узкоспециализированных задач, включая юстировку бионических протезов. Презентация прошла в формате питч-сессии, где эксперты венчурного рынка подтвердили высокий технологический уровень продукта», — добавили в БФУ.