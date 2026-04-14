В ФКР показали лифтовые кабины с обновлённым дизайном (фото)

В Калининграде начали устанавливать лифтовые кабины с обновлённым дизайном. Об этом сообщили в региональном Фонде капитального ремонта.

«Теперь в новых лифтах ещё комфортнее. Поручень продлён на смежную стену кабины, так безопаснее и эргономичнее. Добавлена мягкая подсветка для большего комфорта поездки на лифте», — говорится в сообщении.

Первые такие кабины установили по адресам: Московский проспект, 21-27 и 76, ул. Куйбышева, 117а.

Стандартно в кабине есть звуковое оповещение остановок и тактильные кнопки для маломобильных групп населения.

«Помимо замены кабин, выполняем полный комплекс работ: ремонт шахты лифта, машинного помещения, замена подъёмного механизма. Новые лифты соответствуют современным требованиям безопасности и прослужат ещё 25 лет», — добавили в ФКР.

В ФКР завершили замену девяти лифтов в пяти домах. В настоящее время в работе находятся 20 лифтов в семи домах. В 2026 году останется заменить 34 лифта в 14 домах.

«До 2030 года все 128 лифтов с истёкшим сроком эксплуатации в 59 домах, формирующих фонд капитального ремонта на „общем котле“, будут заменены на современные и безопасные», — отметили в фонде.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщал, что до 2030 года в регионе необходимо заменить 373 лифта в 148 домах.

Фото: Фонд капремонта Калининградской области