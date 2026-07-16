Инспекторы нацпарка «Виштынецкий» нашли заблудившихся грибников и выписали им штраф

В четверг, 16 июля, госинспекторы национального парка «Виштынецкий» помогли полицейским отыскать заблудившихся в лесу грибников. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

«В 12 часов поступил звонок на единый номер экстренных служб от компании из трех человек, отправившейся в Виштынецкий национальный парк за лисичками. После безуспешных поисков полицейские позвали на помощь госинспекторов, которые приступили к поисками в 14:30 и нашли людей всего за полчаса. При этом радость от освобождения из лесного плена была омрачена административным протоколом за съезд с автодороги: грибники заехали на автомобиле прямо в лес», — рассказали в нацпарке.