В Немане подростка ждет суд за сообщение о «захвате заложников» и угрозу взорвать ДК

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В Немане подростка ждет суд за сообщение о «захвате заложников» и угрозу взорвать ДК

В суд Немана поступило уголовное дело в отношении несовершеннолетнего местного жителя, обвиняемого в ложном сообщении о захвате заложников, а также в избиении человека. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По данным следствия, в ноябре 2025 года нетрезвый подросток из хулиганских побуждений позвонил на единый номер «112» и сообщил оперативному дежурному, что захватил заложников. При этом юноша выдвинул требование о переводе на его банковский счет денежных средств, высказав угрозу взорвать здание Дома культуры в Немане.

Кроме того, следствием установлено, что пятью месяцами ранее обвиняемый у одного из ночных заведений Немана в ходе конфликта с находившимся там же нетрезвым потерпевшим Г. нанес ему несколько ударов, причинив ушибленную рану в области левого угла рта и кровоподтек в области левого глаза.

Действия подростка квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений, ч. 2 ст. 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры. Решается вопрос о назначении судебного заседания.


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