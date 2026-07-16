С предпринимателя взыскали ущерб от мошенничества при благоустройстве у замка Рагнит

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С предпринимателя взыскали ущерб от мошенничества при благоустройстве у замка Рагнит

По иску прокуратуры с предпринимателя взыскан ущерб в размере свыше 4,9 млн рублей, причиненный в результате мошенничества при благоустройстве территории у замка Рагнит в Немане. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как напомнили в прокуратуре, в 2025 году гендиректор фирмы, выполнявшей муниципальный контракт на территории Неманского округа, был признан судом виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). «В октябре 2020 года мужчина представил к оплате заказчику — администрации МО „Неманский городской округ“ документы, в которых указал заведомо недостоверные сведения о приобретении новой брусчатки. При этом фактически указанный материал был предоставлен подрядчику самой администрацией», — уточнили в прокуратуре, отметив, что в результате федеральному и областному бюджету был причинён ущерб на общую сумму свыше 899 тысяч рублей.

В ходе принудительного исполнения в 2026 году с осужденного взыскан ущерб в размере свыше 4,9 млн рублей.


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