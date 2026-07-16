Для ремонта дороги Донское-Синявино-Янтарный разрешили вырубить 545 деревьев

Для проведения капитального ремонта автомобильной дороги Донское-Синявино-Янтарный разрешили вырубить 545 деревьев и три кустарника. Порубочный билет опубликован на сайте администрации Янтарного городского округа.

Вырубку разрешили провести областному управлению дорожного хозяйства. Сносу подлежат клёны, сосны, липы и другие породы деревьев общей экологической ценностью 4791 балл. Порубочный билет выдан 8 июля 2026 года и действует до 1 сентября 2028-го. Сохранить необходимо 370 деревьев и два кустарника.

Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку 226 мелколистных лип «Гринспаер», 100 остролистных клёнов, 100 повислых берёз и трёх кустарников барбариса Тунберга. Их общая экологическая ценность — 4812 баллов. Места компенсационного озеленения пока не определены.

Всего для ремонта дороги планируют снести 1619 деревье. Вырубка также запланировала в Зеленоградском и Светлогорском округах.

Контракт на ремонт трассы заключили по максимальной стоимости 1 226 330 281 рубль с единственным участником торгов — АО «Автомагистраль». Срок исполнения — 25 ноября 2027 года. В акционерное общество «Автомагистраль» в 2025 году преобразовали госпредприятие ДЭУ № 2, расположенное в Правдинске.

В феврале 2026 года правительство Калининградской области распорядилось изъять 37 земельных участков для реконструкции указанной дороги. В перечень вошли участки, расположенные в Зеленоградском, Янтарном и Светлогорском округах — в посёлках Донское, Прислово и Синявино, а также на территориях СНТ «Шторм», ДНТ «Алмаз» и других.

Среди изымаемых — земли населённых пунктов под ИЖС и ведение подсобного хозяйства, а также участки сельхозназначения для садоводства, огородничества и крестьянско-фермерских хозяйств. Часть из них имеет обременения — в том числе охранные зоны линий электропередачи и автодороги, а также аренду.