На территории Янтарной мануфактуры запланировали масштабные археологические раскопки

В Калининграде на территории Янтарной мануфактуры (угол улиц Портовой и Серпуховской) запланировали масштабные археологические раскопки. Как сообщила «Новому Калининграду» начальник отдела капитального строительства Музея Мирового океана Юлия Осинцева, работы решено было начать после пробных раскопок «Балтспецархеологии», специалистами которой на территории были забиты два проверочных шурфа (они понадобились для получения подтверждения, что это территория относилась к старому городу).

«Теперь мы подтвердили этими изысканиями, что раскопки тут делать нужно, — пояснила Осинцева, — и в проект будет заложена большая площадь (на это предусмотрены определённые деньги). Также будет заложен период времени, который будет включён в период строительства, чтобы мы могли всё спокойно предусмотреть и распланировать работы».

Работы, предположительно, охватят значительную часть внутреннего двора Янтарной мануфактуры.

«Будет разыгран конкурс на определение генерального подрядчика, а генподрядчик уже будет на субподряд нанимать археологов, электриков, слаботочников, всех, кто ему понадобится, потому что работа на объекте культурного наследия предполагает наличие лицензии Министерства культуры», — добавила Осинцева.

Ранее сообщалось, что под Янтарной мануфактурой в Калининграде обнаружили фрагменты построек XVII века.