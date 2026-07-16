«Масштабно и громко»: в Янтарном в субботу отпразднуют День города (программа)

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В субботу, 18 июля, в Янтарном пройдет тройной праздник (0+). С 11:00 до 23:00 здесь будут отмечать сразу три грандиозных события: 80-летие Калининградской области, День города Янтарного и День основания Калининградского янтарного комбината. Об этом сообщается в социальных сетях администрации муниципалитета.

«Такое невозможно пропустить! Это будет масштабно, громко и по-янтарному тепло! Вход абсолютно бесплатный! В программе праздника: творческие мастер-классы, увлекательные интерактивные зоны, детская анимация, большой праздничный концерт. Главным сюрпризом вечера станет специальный гость праздника — мегапопулярный NILETTO!» — говорится в анонсе.

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